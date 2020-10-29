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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تفرض إجراءات إغلاق لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أمرت اليونان اليوم الخميس بفرض قيود إضافية، تتضمن حظر تجول ليلي، في ثيسالونيكي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بسبب ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ويتعين الآن على سكان منطقة ثيسالونيكي الحضرية، البالغ عددهم 1ر1 مليون نسمة، ارتداء كمامات في جميع الأماكن العامة، المغلقة والمفتوحة، والبقاء داخل منازلهم خلال الفترة بين الساعة 1230 صباحا و0500 صباحا.
ويشار إلى أن الإجراءات هي جزء من "خطة عمل" مدتها شهر، وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤتمر تم عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وقال ميتسوتاكيس لوزرائه: "كما كان الوضع أثناء الموجة الأولى، عندما تصرفنا مبكرا، يجب أن نتصرف بقوة أكبر وأسرع من باقي الدول الأوروبية لمنع ما هو أسوأ، وتخفيف العبء على النظام الصحي".
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