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ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020

ارتفاع إصابات كورونا في السعودية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 346,482 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 5363 حالة.

 

وأكدت أنه تم تسجيل 455 حالة شفاء جديدة من كورونا في السعودية، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 334,005 حالة.

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