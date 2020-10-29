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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: توقيف شخص اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الشرطة السعودية، الخميس، توقيف شخص اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.
جاء ذلك وفق تصريحات للمُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، محمد الغامدي، نقلتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال الغامدي إن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.
وأشار إلى أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
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