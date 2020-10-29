شكرا لقرائتكم خبر عن معتز مطر يعانى من اضطراب الشخصية العُصابية والصوت العالى دليل على الكذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عوامل مشتركة بين جميع إعلاميي قنوات الإخوان المبثوثة من تركيا وقطر ودول أخرى معادية لمصر، أبرز هذه العوامل "الصوت المرتفع" فضلا عن إشارات اليد وحركة الجسد خلال الظهور على الشاشات المحرضة، الأمر الذى دفعنا لنضع مذيعي الإخوان أمام أطباء علم النفس، الذين شخصوا الأمراض التي يعانى منها جميع الشخصيات التي تعمل بقنوات الإخوان،

الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، أكد لـ ”الخليج 365”، أكد أن معتز مطر اختار أن يذهب إلى إحدى قنوات الإخوان ليبث شتائم وأكاذيب ضد مصر من الخارج، باعتبارها "سبوبة" وليس وفقاً لدوافع منهجية لأنه شخصية انتهازية.

وأوضح فرويز، أن التحليل النفسى لشخصية معتز مطر توضح أنه يعانى من اضطراب الشخصية العصابية، فهو شخصية عصبية متوترة ليست منهجية، حيث إنه يتحدث عن أشياء ليس مقتنعاً بها وإنما ينفذ ما يملى عليه، ويغير مواقفه باستمرار.

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وأشار إلى أن من أعراض الشخصية العصابية كمعتز مطر يعانى من "التوتر الشديد والقلق المستمر، وسرعة فى اتخاذ القرارات واندفاعية، والانفعال السريع، بالإضافة لذلك عدم القدرة على تحمل الضغوط، والخوف الزائد وعدم الشعور بالأمان

وأكد فرويز أن معتز مطر يتحدث بطريقة "تشنجية"، وهذا يجعله يقع فى الأخطاء أثناء التحدث، لأنه لا يعرف ما يقوله وإنما يردد ما يملى عليه.

وتابع: إن الصوت العالى الذى يتحدث به ولهجته المتوترة وحركات الجسد الكثيرة دليل على الكذب فى علم لغة الجسد، ويعنى هذا أيضاً أن الأمر مجرد "سبوبة وأكل عيش" .