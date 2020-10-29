"عبدالعال" يهنئ "العسومي" بفوزه برئاسة البرلمان العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أرسل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى عادل عبدالرحمن العسومي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي.
وقال "عبدالعال"، في البرقية: "خالص التهنئة القلبية وأزكاها للثقة الغالية المستحقة التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي، لتستكملوا ما بدأتموه من مسيرة عطاء وارفة الظلال يانعة الثمار، وإدارة دفة العمل في البرلمان العربي في مرحلة دقيقة تمر بها أمتنا العربية".
وأكد الدكتور علي عبدالعال، في برقيته، على ثقته بأن رئاسة العسومي للبرلمان العربي ستدفع بالتعاون العربي إلى آفاق أوسع من التعاون والإنجاز وحشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية والمساهمة في إيجاد حلول عادلة لها.
وتابع: "كما نثق في قدرتكم على تحقيق الأهداف المنوطة ببرلمانكم الموقر ورأب الصدع ومواجهة مخططات الفرقة والاختصام".
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