النواب الأمريكي يعلن انتظار الرد على استئناف محادثات التحفيز المالي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوس لوزير الخزانة ستيفن منوتشين في خطاب، اليوم الخميس، إنها مازالت تنتظر رد الإدارة على مجموعة من القضايا العالقة التي تعرقل اتفاقا بشأن حزمة التحفيز المالي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي خطاب نشر اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أدرجت بيلوسي سبع نقاط خلافية كبرى وهي: برنامج وطني لفحص ورصد فيروس كورونا، وتمويل للحكومات الاتحادية والمحلية، وإجراءات السلامة بالمدارس، وتمويل لرعاية الأطفال، وإعفاء ضريبي للأسر العاملة، وتأمين بطالة، ومسائل تتعلق بالحماية في أماكن العمل والمساءلة.

وأشارت بلومبرج أن بيلوسي كتبت قائلة: "استجاباتنا مهمة للغاية من أجل استمرار مفاوضاتنا". وكانت آخر مرة تحدثت فيها بيلوسي ومنوتشن يوم الاثنين عندما أصبحا غير قادرين على حل ما أصبح مأزقا منذ ثلاثة أشهر بشأن خطة إغاثة من كوفيد-19.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألقى باللائمة على بيلوسي في المأزق، متهما إياها بالضغط من أجل حزمة إنقاذ للولايات والمدن الديمقراطية ذات الإدارة الهزيلة.