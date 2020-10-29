محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
قال المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إن المديرية تواصل تنفيذ خطة رصف الطرق للعام المالي 2020/ 2021 .
وأوضح مصطفى أنه يجرى العمل الآن بمركز إسنا في شارع طراد النيل من الحديقة الدولية "أسفل القناطر حتى مستشفى إسنا القديمة"، وشارع جسر السيالة من موقف القرايا حتى بنزينة بنيتو، واستكمال طريق الهنادي بالدير، ورابط الهنادي – طوناب – نجع أبو سعيد، ومدخل قرية المعلا شرقاً من الكوبري حتى منطقة المدارس، وشارع بداية الطريق المؤدي إلى المحمية الطبيعية حتى مزرعة المدرسة الثانوية.
وأشار مدير مديرية الطرق، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال رصف شارع مدرسة الإمام علي بقرية الدير بإسنا، وطريق المرشح بقرية الدير غرب، وطريق المدرسة الثانوية الزراعية بقرية الشغب وذلك بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ طريق شارع البحر من أول المسلة حتى موقف المطاعنة بإسنا نسبة 60%، وشارع كوبري الدبابية حتى مدرسة السلام بنسبة تنفيذ 10%.
وأضاف "مصطفي" أنه يجري العمل بكافة الشوارع المدرجة بالخطة طبقاً لما تم الانتهاء منه من أعمال المرافق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "النقل" توضح الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق في الأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.