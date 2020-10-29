بالصور.. "النقل" توضح الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

قال المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، إن المديرية تواصل تنفيذ خطة رصف الطرق للعام المالي 2020/ 2021 .

وأوضح مصطفى أنه يجرى العمل الآن بمركز إسنا في شارع طراد النيل من الحديقة الدولية "أسفل القناطر حتى مستشفى إسنا القديمة"، وشارع جسر السيالة من موقف القرايا حتى بنزينة بنيتو، واستكمال طريق الهنادي بالدير، ورابط الهنادي – طوناب – نجع أبو سعيد، ومدخل قرية المعلا شرقاً من الكوبري حتى منطقة المدارس، وشارع بداية الطريق المؤدي إلى المحمية الطبيعية حتى مزرعة المدرسة الثانوية.

وأشار مدير مديرية الطرق، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال رصف شارع مدرسة الإمام علي بقرية الدير بإسنا، وطريق المرشح بقرية الدير غرب، وطريق المدرسة الثانوية الزراعية بقرية الشغب وذلك بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ طريق شارع البحر من أول المسلة حتى موقف المطاعنة بإسنا نسبة 60%، وشارع كوبري الدبابية حتى مدرسة السلام بنسبة تنفيذ 10%.

وأضاف "مصطفي" أنه يجري العمل بكافة الشوارع المدرجة بالخطة طبقاً لما تم الانتهاء منه من أعمال المرافق.