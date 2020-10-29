بـ"طرحة حمراء".. لحظة ترحيل المتهمة بتصوير 73 مقطعًا إباحيًا في كفرالشيخ -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصد "الخليج 365" لحظة ترحيل سيدة كفر الشيخ المتهمة بممارسة الدعارة بدون تمييز مع أشخاص آخرين، اليوم الخميس، إلى محبسها، أثناء استقلالها سيارة الترحيلات من الباب الخلفي للمحكمة، وذلك بعد صدور قرار بحبسها، من النيابة العامة، في الاتهامات الموجهة إليها، مرتدية عباءة سمراء، وغطاء رأس "طرحة حمراء".

كان المستشار أحمد شفيق بركات، رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع عمارة، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أمر بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد بلاغ زوجها ضدها يتهمها بالزنا، من خلال إقامة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص في إحدى الدول العربية، فيما جرى تجديد حبسها 15 يومًا لوجود عطلة رسمية يومي الخميس والجمعة موعد تجديد حبسها.

وأكد مصدر قضائي، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المتهمة يجرى إنهاء أوراق ترحيلها من محبسها بقسم أول كفر الشيخ، إلى سجن طنطا العمومي، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، بينما ما يزال التحقيق يجري معها.

كانت نيابة كفرالشيخ الكلية، أمرت بالتحقيق في اتهامات "م.ع.أ"، 36 عامًا، جزار، ويقيم قرية الحمراوي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، لزوجته بممارسة الزنا، وإقامة علاقة غير مشروعة.

وبسؤال الزوج قال إنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوي على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطع فيديو إباحي تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص.

Advertisements

وقال في أقواله إن هناك 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص من أبناء مركز الرياض، والمقيمين هناك في تلك الدولة العربية، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث الإنترنت بطنطا، وكذا حرر المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ.

اقرأ أيضًا

سجلت 73 مقطعًا جنسيًا.. حبس المتهمة بالزنا في كفر الشيخ

أنكرت الفيديوهات.. اعترافات المتهمة بالزنا وتصوير 73 مقطعًا إباحيًا بكفرالشيخ

تفاصيل سقوط المتهمة بالزنى وتصوير 73 مقطعًا إباحيًا بكفرالشيخ

بالصور- "كلبش وحراسة".. التحقيق مع المتهمة بتصوير 73 مقطعًا إباحيًا بكفرالشيخ