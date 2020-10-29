ألمانيا تغلق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهيّة لمدة شهر

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أنّ ألمانيا ستغلق بدءا من الإثنين 2 نوفمبر، ولمدة شهر، المطاعم والمؤسسات الترفيهية والثقافية في سياق القيود الجديدة التي ستفرض لمواجهة الموجة الوبائية الثانية لفيروس كورونا.

وقرّرت الحكومة الألمانية الإبقاء على فتح المدارس والحضانات و المحلات التجارية في الشهر المقبل..

وتسعى المانيا من خلال فرض خذه الإجراءات "القاسية" و"السارية على كامل البلاد" إتاحة المجال للحدّ قدر الإمكان من عمليات الاتصال الاجتماعي وأيضاً احتواء التفشي السريع لفيروس كورونا وفق ما قالت ميركل في مؤتمر صحفي.

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مونت كارلو الدولية