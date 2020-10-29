فرنسا: مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين في هجوم بسكين قرب كنيسة بمدينة نيس

قتل 3 أشخاص وجرح آخرون اليوم الخميس في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، حسبما أعلن مصدر حكومي. وكان مصدر أمني قال إن الهجوم وقع حوالى الساعة التاسعة (08,00 ت غ) بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس. وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر عن عقد “اجتماع أزمة” Advertisements وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة في الهجوم، فيما قالت السياسية الفرنسية المنتمية لليمين المتطرف مارين لو بان، للصحافيين في البرلمان بباريس، إن عملية “قطع رأس” حدثت خلال الهجوم. قناة بي اف ام

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