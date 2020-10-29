رئيس الوزراء الايطالي ينفي توجّه الحكومة نحو فرض اغلاق كامل لاحتواء وباء كورونا

نفى رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونت، أمس الأربعاء، ما تردد من شائعات عن توجه الحكومة لفرض اغلاق كامل على المستوى الوطني لاحتواء تسارع وتيرة تفشي وباء كوفيد-19.
ووفق ما نقلته وكالة "أكي" أكد رئيس الوزراء على ضرورة منح التدابير الوقائية المعلنة مؤخرًا الوقت الكافي لمعرفة آثارها، مشيرا الى أن الهدف هو إعادة المنحنى الوبائي تحت السيطرة.
وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا مرسوما، ساري المفعول منذ يوم الاثنين الماضي، قضى بإغلاق المطاعم والمقاهي والحانات ومتاجر السلع غير الغذائية عند الساعة السادسة مساء، كما علق المرسوم الانشطة الرياضية والمسارح ودور السينما.
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