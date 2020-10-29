على خلفية هجوم نيس .. مارين لوبان: كل تفكيرنا مع الضحايا وأهالي نيس

أكدت مارين لوبان، رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني في فرنسا، أن "كل تفكيرنا مع الضحايا وعائلاتهم والكاثوليك وأهالي نيس الذين أصابتهم مرة أخرى البربرية الإسلامية"، وفقًا لروسيا اليوم.

ووصفت لوبان العناصر الهجومية بـ"البربرية الإسلامية" التي ضربت نيس مجددا، في إشارة لحادث الطعن بسكين اليوم قرب كنيسة نوتردام بمدينة نيس.

وتابعت في تغريدة على تويتر: "إن التسارع الدراماتيكي لأعمال الحرب الإسلامية ضد إخواننا المواطنين وبلدنا يتطلب استجابة شاملة من قادتنا بهدف القضاء على الإسلاموية من أرضنا".

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وأشارت السياسية الفرنسية المنتمية لليمين المتطرف للصحفيين خلال تصريحات في البرلمان بباريس، إلى أن عملية "قطع رأس" المرأة التي تحدث

عنها الإعلام المحلي حدثت خلال هجوم اليوم.

ويأتي ذلك، على خلفية مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، جراء هجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على "تويتر" إنه يعتقد بأن الهجوم كان إرهابيا، مؤكدا على أن منفذ العملية قال "الله أكبر" وقت تنفيذ العملية، وقد تم إلقاء القبض عليه مصابا ونقل إلى المستشفى.