كازاخستان تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم الخميس، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

أوضحت السلطات - حسبما أوردت وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية - أن 43 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفى شخص آخر إثر إصابته بالفيروس. الكازاخية - أن 43 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفى شخص آخر إثر إصابته بالفيروس.

وأشارت السلطات إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، سجلت كازاخستان 37 ألفًا و379 إصابة بفيروس كورونا ، في حين تماثل 28 ألفًا و659 شخصًا للشفاء، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 397 حالة وفاة.

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