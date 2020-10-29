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التشيك تسجل 12 ألف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

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 سجلت السلطات في التشيك 12 ألفًا و977 إصابة جديدة بفيروس "" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.


 ذكر راديو "براغ" الدولي، اليوم الخميس، أن عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات ومن

يرقدون في حالة حرجة، وكذلك عدد الوفيات مستمر في الزيادة بشكل كبير.
 ويتلقى قرابة 175 ألفًا العلاج في الوقت الحالي ، ويرقد حوالي ألف شخص في حالة حرجة، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2675 شخصًا.


وكانت الحكومة التشيكية قد أعلنت في 5 من أكتوبر الجاري حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في جميع أنحاء البلاد ، لمواجهة الارتفاع الجديد في حالات الإصابة.

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