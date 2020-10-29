البرلمان العربي يُدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة باتجاه السعودية

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية ست طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية أمس.
مع القيم الإنسانية باستهداف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والاعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي، ويثبت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في أعمالها الإرهابية وليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلمياً.
وأكد البرلمان العربي،في بيان صحفي اليوم الخميس، أن استهداف الميليشيا الانقلابية للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية هو عمل إرهابي جبان يتنافى
الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراءوالمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة .
وحمل البرلمان العربي، النظام الإيراني كل الأعمال الإرهابية
وأعرب البرلمان العربي ، عن دعمه التام ومساندته لكل ما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية.
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