القبض على مواطن سعودي هاجم حارساً بالقنصلية الفرنسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 أكتوبر 2020 02:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الخميس، القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية في مدينة جدة غربي المملكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن تعرض الحارس لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه.

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ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من مقتل ثلاثة أشخاص، الخميس، في مدينة نيس بجنوب شرق فرنسا على يد شخص يحمل سكينا، وتم اعتقاله بحسب مصدر حكومي، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في الهجوم.

وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس، أن شخصين هما رجل وامرأة، قتلا في كنيسة نوتردام، بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ اليها.

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في “عملية قتل ومحاولة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية، وعصابة أشرار إرهابية إجرامية”. وقد عهد به إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.