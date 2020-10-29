الانفصالية أمينتو حيدر توجه رسالة دعم لمعرقلي حركة النقل في الكركارات

بعد أيام من تأسيسها لهيئة انفصالية جديدة، فتحت على إثرها النيابة العامة المغربية تحقيقا، خرجت الانفصالية أمينتو حيدر، لدعم العرقلة التي يعرفها معبر الكركارات.

ووجهت حيدر، أمس الأربعاء، رسالة دعم للانفصاليين الذين يقفون على عرقلة حركة النقل البري بين المغرب وموريتانيا.

وقالت حيدر، للواقفين على العرقلة، إن ما يقومون به من حقهم، منتقدة الموقف الأممي الرافض لعرقلة حركة النقل بالكركارات.

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يشار إلى أنه بعد الضربات الموجعة التي تلقتها من الداخل والخارج في السنوات الأخيرة، حاولة جبهة البوليساريو العودة إلى الواجهة من جديد من خلال دعم تأسيس ما يسمى “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” في العيون، بزعامة الانفصالية أمينتو حيدر.

وعلى خلفية هذا التأسيس، أعلن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدنية العيون، عن متابعة المشاركين في تأسيس منظمة انفصالية برئاسة أميناتو حيدر، بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.