الحكومة تقترب من تسوية وضعية الممرضين المجازين.. وبنشعبون: المالية ليست مقبرة المراسيم

تقترب الحكومة، من حل إشكال الممرضين المجازين من الدولة، في ظل تصعيدهم للاحتجاج في ظل جائحة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الأربعاء في البرلمان، إن المرسوم المتعلق بتسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة سيعرض على أنظار مجلس الحكومة في أقرب الآجال.

وأوضح بنشعبون، أنه “تم التوقيع منذ 26 غشت 2020 على المرسوم المتعلق بتسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة المتوفرين على سنتين من التكوين بعد شهادة البكالوريا، وسيعرض على أنظار مجلس الحكومة في أقرب الآجال”.

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وانتقد بنشعبون تسمية وزاته بأنها “ثلاجة للمراسيم المالية”، مشددا على أنه “لا يوجد لديها قيد الدراسة حاليا أي مرسوم له علاقة بتسوية الوضعية المالية لموظفي الدولة”.

الممرضون من ذوي التكوين لسنتين، كانوا قد نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام وزار الصحة، خلال الجائحة، انتقدوا فيها تأخر ترقيتهم، وطالبوا بتسوية فورية لوضعهم.