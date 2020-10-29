أول من قدم نشرة الأخبار على “دوزيم”.. رحيل إدريس أوهاب متأثرا بفيروس كورونا

فقدت الساحة الاعلامية المغربية، اليوم الخميس، واحدا من قيدومي صحفييها البارزين، إذ توفي الصحفي إدريس أوهاب متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ويعتبر إدريس أوهاب من أوائل الصحفيين الذين قدموا نشرات الأخبار على القناة الثانية، عند بداية بثها سنة 1989، قبل أن ينتقل إلى القسم الرياضي.

وشغل إدريس أوهاب، خلال مسيرته الاعلامية، منصب رئيس تحرير للإذاعة “راديو دوزيم”، كما كان عضوا ضمن لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الحادية عشر.