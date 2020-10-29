هجوم بالسكين يسقط قتيلا وجرحى في نيس الفرنسية والشرطة تنفذ عملية أمنية واسعة

أعلنت فرنسا، صباح اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بالسكين في مدينة نيس.

وأوضحت السلطات اليوم، أنه تم تنفيذ الهجوم، على مقربة من إحدى كنائس نيس.

وأوضح ذات المصادر، أنه تم توقيف منفذ الهجوم لحظات بعد تنفيذه، كما أنه لا زالت العملية الأمنية في المدينة متواصلة.

وتعيش فرنسا على وقع تزايد العمليات الإرهابية، في ظل حالة تشنج، على خلفية نشر رسوم مسيئة للإسلام، أثارت غضب مسلمي فرنسا، وعدد من الدول العربية، من بينها المغرب.