البرلمان العربي يؤكد رفضه للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية

الخميس 29 أكتوبر 2020

بدأت في جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الجلسة الأولى من دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.



وأكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي أن التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي، وتسعى للنيل من وحدة واستقرار دولنا العربية، هي مسعى مقيت نرفضه ونتصدى له.

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كما أكد تضامن البرلمان العربي التام مع الشعب الليبي مرحبا بالاتفاق الموقع قبل عدة أيام بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد دعم البرلمان لكافة الدول العربية التي تعرضت لعمليات إرهابية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وعلى دعم احترام سيادة واستقلال الدول العربية ورفض كافة التدخلات والأطماع الخارجية.