شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة البرلمان العربي لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي .

ويناقش البرلمان في هذه الجلسة مشروع جدول أعمال يتضمن تقارير اللجان الدائمة الأربع التى عقدت أمس واعتماد خطط عملها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربي ، كما يستعرض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وخطة عملها ومشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021 م .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة البرلمان العربي لمناقشة التطورات السياسية والأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.