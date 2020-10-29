وفاة قائد بازر في الجيش الإيراني جراء إصابته بفيروس كورونا

الخميس 29 أكتوبر 2020

توفي قائد بازر في الجيش الإيراني، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد المنتشر على نطاق واسع في البلاد.



وذكرت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، الخميس، أن قائد المنطقة العسكرية بمحافظة مركزي الواقعة وسط إيران، قاسم جليلوند، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وجليلوند الذي تولي قيادة مركز "علي الأكبر" للدفاع الجوي بمدينة أراك، وقيادة الجيش في محافظة مركزي، شارك في عمليات لمكافحة كورونا.

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وجاءت وفاته بعد أسبوع على إصابته بالوباء العالمي، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وحتى أمس الأربعاء، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران أكثر من 500 ألف حالة، بينما وصلت الوفيات لـ 33 ألفا و714 شخصا.

وقبل جليلوند أصيب في السابق مسؤولون إيرانيون بالفيروس، كان آخرهم يوم أمس، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وقائد سلاح الجو بمليشيات الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة.