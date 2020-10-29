شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في حالات الإصابة والوفاة اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 سجلت روسيا اليوم الخميس زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حيث رصدت 17717 إصابة منها 4906 حالات في موسكو، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات الكلية إلى مليون و581693 منذ بدء الجائحة.

Advertisements كما أعلنت السلطات تسجيل زيادة قياسية في حالات الوفاة بالمرض حيث أودى بحياة 366 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 27301.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل زيادة قياسية في حالات الإصابة والوفاة اليومية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.