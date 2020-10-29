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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة قياسية في حالات الإصابة والوفاة اليومية بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 29 أكتوبر 2020
سجلت روسيا اليوم الخميس زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حيث رصدت 17717 إصابة منها 4906 حالات في موسكو، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات الكلية إلى مليون و581693 منذ بدء الجائحة.
كما أعلنت السلطات تسجيل زيادة قياسية في حالات الوفاة بالمرض حيث أودى بحياة 366 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 27301.
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