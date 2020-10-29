شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يبحث مع الحجرف تطورات الشأن الخليجي والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، في المنامة، مع الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن الخليجي، خاصة ما يتعلق بدفع مسيرة مجلس التعاون، لتحقيق تطلعات وطموحات شعوبه نحو المزيد من الرقي والتطور والرخاء.

وذكرت وكالة "بنا" أن العاهل البحريني ثمَّن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون، والتي سعى من خلالها إلى ترسيخ دعائم العمل الخليجي المشترك وزيادة فعالياته في استكمال بناء صروح التكامل في مختلف المجالات.

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