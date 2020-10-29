تثمين شعبي واسع لجهود مؤسسة خليفة الإنسانية في سقطرى

الخميس 29 أكتوبر 2020

لقيت المساعدات المستمرة لمؤسسة خليفة الإنسانية، إشادة وتثميناً كبيرين في مديرية قلنسية بمحافظة أرخبيل سقطرى، إذ أعرب سكان قلنسية عن امتنانهم لحملات إصحاح البيئة، التي نفذتها المؤسسة وما أصبحت عليه المدينة ومظهرها الجمالي بعد إزالة تراكم النفايات من شوارعها ومداخلها.



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ويشير عثمان حديد بن قبلان أحد سكان المدينة إلى أن مؤسسة خليفة الإنسانية، تصدرت المشهد الإنساني التنموي والخدمي في الأرخبيل، معرباً عن شكر وامتنان سكان قلنسية باستئناف حملات النظافة، وتقديرهم العالي لكل الجهود التي تبذلها فرق المؤسسة في الأرخبيل.

كما أثنى علي فيصل سالم على جهود مؤسسة خليفة الإنسانية، مشيراً إلى أنّ مدينة قلنسية استعادت بريقها ورونقها، بعد استئناف حملات إصحاح البيئة وإزالة المخلفات، الأمر الذي أدخل الفرحة في قلوب الأهالي، مضيفاً أن الكل يسهم في هذه الحملة التي تهدف إلى سلامة الإنسان وتوعيته وإرشاده للحفاظ على البيئة في الأرخبيل الفريد بطبيعته وتضاريسه وثرواته المتنوعة.

وأشاد سالم بما تقدمه دولة الإمارات عبر مؤسساتها في الأرخبيل، من خدمات إنسانية وتنموية، أسهمت في تحسين الوضع المعيشي للسكان، موضحاً أن ما تشهده قلنسية من جهود جبارة وحملات نظافة مستمرة يؤكد حرص الأشقاء في دولة الإمارات وعبر مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، على نشر الوعي بإصحاح البيئة بين كل أبناء الأرخبيل، الذين يطمحون لواقع بيئي نظيف ومثالي في جزيرتهم، التي تنفرد بصفات عالمية قلما تتوفّر في جزر العالم، مشيراً إلى حرص أبناء قلنسية على نظافة مدينتهم، التي تتسم بمناظر جمالية ومحميات طبيعية فريدة.