شكرا لقرائتكم خبر عن "فاوتشي" يكذب ترامب ويصدم الأمريكيين بشأن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية خبرا صادما للامريكيين مكذبا تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عندما استبعد إمكانية التوصل إلى لقاح يساعد في السيطرة على تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل يناير.

وكان الرئيس دونالد ترامب ومسؤولون في الصناعات الدوائية قد أشاروا سابقا إلى أن لقاحا مضادا لفيروس كورونا قد يكون متاحا قبل انتخابات الرئاسة المقررة في 3نوفمبر.

وقال فاوتشي إنه خلال شهر ديسمبر تقريبا ستكون هناك شركات لديها ما تعرضه، مضيفا أنه يمكنها حينها التقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن هناك خمس شركات في المراحل النهائية من الدراسة للقاح فيروس كورونا ، مع قيام شركتي فايزر وموديرنا بتسجيل تجاربهما بالكامل.

وقال إن شركة واحدة وربما اثنتين على الأقل سيكون لديها بيانات أمان كافية وربما حتى نتائج فعالية مطولة كافية للتقدم بطلب للاستخدام الطارئ للقاحات بحلول ديسمبر.