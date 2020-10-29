شكرا لقرائتكم خبر عن قطع رأس إمرأة وقتل اثنين آخرين في هجوم بكنسية فرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الفرنسية أن مهاجما قتل ثلاثة بينهم امرأة قطع رأسها اليوم الخميس في كنيسة بمدينة نيس ، في واقعة وصفها رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي.

وقال كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس على تويتر إن الهجوم وقع في قرب كنيسة نوتردام أو بالقرب منها وإن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

وتحدث مصدر في الشرطة عن قطع رأس امرأة. وتحدثت أيضا السياسية الفرنسية المنتمية لليمين المتطرف مارين لو بان عن عملية "قطع رأس" حدثت خلال الهجوم.