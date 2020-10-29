من الفضاء.. رائدة أمريكية تصوّت في الانتخابات الرئاسية

صوتت رائدة الفضاء الأمريكية "كايت روبنس" من الفضاء في الانتخابات الأمريكية، وذلك أثناء تواجدها بالمحطة الفضائية الدولية.

وقالت كايت في حديثها لـ AP إنه "إذا تمكنا من القيام بذلك من الفضاء، فأعتقد أن الناس بامكانهم فعل ذلك من الأرض أيضًا".

كما أكدت على أهمية أن يقوم كل شخص بالتصويت وأن يشارك الجميع في الديمقراطية.