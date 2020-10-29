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نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة

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 تم مساء اليوم الأربعاء نقل الرئيس الجزائري عبد الـمجيد تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة" وذلك "بناء  على توصية الطاقم الطبي"، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

 

وجاء في البيان: "تم مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، نقل رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة، وذلك بناء على توصية الطاقم الطبي".

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