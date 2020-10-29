القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة رجلين بتهمة بث دعاية متطرفة لصالح تنظيم داعش

بدأت في باريس الثلاثاء محاكمة رجلين بتهمة ممارسة "التطرف الإعلامي" في فرنسا لبثّهما مواد دعائية متطرفة على الإنترنت لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العامين 2016 و2017.

والمتّهمان موقوفان رهن الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليهما: الأول اعتقل في نهاية 2017 في روبيه والثاني في منتصف 2018 في ديجون.

ويُلاحق الرجلان بتهمة "تشكيل عصبة أشرار إرهابية" ومن المقرّر أن تستمر محاكمتهما حتى الجمعة.

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ووفقاً للقرار الاتّهامي فإنّ المتّهم الأول، البالغ من العمر 34 عاماً، ترجم من العربية إلى الفرنسية بيانات صحفية ونشرات إذاعية ومقاطع فيديو أنتجها "مركز النور"، الذراع الدعائية لتنظيم الدولة الإسلامية، وبثّها على تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة.

وبعد خسارة التنظيم المتشدد السيطرة على مدينة الرقّة السورية في تشرين الأول/أكتوبر 2017، تولّى المتّهم الذي اتّخذ لنفسه، بحسب القرار الاتّهامي، اسماً حركياً هو "أبو البراء"، دوراً قيادياً تمثّل بتجنيد وإدارة فريق من "المناصرين" (مترجمين ومذيعين) الناطقين بالفرنسية قوامه حوالي 15 شخصاً. ويدفع المتّهم ببراءته من تهمة تولّي أي منصب قيادي في التنظيم.

وبحسب النيابة العامّة فإنّ "أبو البراء" كان على صلة برجل يدعى "حمزة" يقيم في الأراضي العراقية-السورية التي كانت خاضعة حينها لسيطرة التنظيم. وتبيّن للمحققين أنّ حمزة هو في الحقيقة المتشدد الفرنسي أدريان غيهال الذي اشتهر بعمله في مؤسسات إعلامية تابعة للتنظيم وقد أذاع باسم التنظيم بيان تبنّي هجوم نيس في 2016.