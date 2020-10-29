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الرئيس العراقي يؤكد ضرورة استكمال النصر على الإرهاب

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 أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، ضرورة استكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب من خلال تعزيز الجهد الأمني ودعم القوات المسلحة.


 قال صالح - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقًا لقناة "السومرية نيوز"- "إن الجرائم التي ارتكبت في المقدادية، والفرحاتية وخانقين

وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب في تهديد السلم المجتمعي".


وشدد صالح على وجوب استكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب من خلال تعزيز الجهد الأمني ودعم القوات المسلحة وترسيخ مرجعية الدولة والقانون.

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