قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، في توضيح لها بالبرلمان الألماني البوندستاج حول القيود التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، مضيفة "أننا نعيش في وضع مأساوي".
يمكن التحكم فيه، مؤكدة أن مسألة تقليص الاتصالات بين المواطنين إلى "الحد الأدنى ضروري للغاية" في الأسابيع المقبلة.
أضافت المستشارة الألمانية، في بيان حكومتها، أنه لا توجد وسيلة أخرى أكثر اعتدالًا من تطبيق قيود الاتصال المستمرة للوصول بعملية العدوى إلى مستوى
على هذا النحو، فإن طب العناية المركزة في البلاد لن يستطيع الصمود.
أشارت إلى أننا "سوف نمر بأربعة أشهر طويلة صعبة خلال الشتاء لكنها ستنتهي"، مبررة الإجراءات المتفق عليها من قيود اجتماعيه وإغلاق جزئى، مؤكدة أنه إذا استمر التطور
وأكدت أن التدابير المعتمدة لمواجهة فيروس /كورونا/ في البلاد "مناسبة وضرورية ومتناسبة" ، لافتة إلى أنه من الضروري بشكل عاجل أن نكون قادرين على تتبع سلاسل الاتصال للمصابين الجدد مرة أخرى.
وكان اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء وزراء الحكومة الفيدرالية أمس /الأربعاء/ بهدف السيطرة على أعداد المصابين بكورونا، تمخض عن إجراءات صارمة تطبق اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشارة الألمانية: نعيش وضعًا مأساويًا بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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