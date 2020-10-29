وزير خارجية إيطاليا: يتعين على الحكومة الإصغاء لصوت الاحتجاجات ضد الإجراءات التقييدية

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه يتعين على الحكومة أن تصغي لصوت الاحتجاج الذي يعلو في الساحات ضد الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وهي نصب أعين الجميع، أزمة وبائية وصحية واقتصادية، لم يكن لأي إنسان في العالم أن يتخيل مثل هذا الشيء، أتحدث عن العالم لأن أوروبا بأكملها والعديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يواجهون الأزمة ذاتها".
أضاف دي مايو، في رسالة نشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، اليوم الخميس، "البلاد تمر بأزمة غير مسبوقة،
وأكد أنه يتواصل باستمرار مع نظرائه ، ويرى أن هناك احتجاجات في كل مكان وليس في إيطاليا فقط بل في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث تبلغ الإصابات ضعف عدد الإصابات الموجودة لدى إيطاليا تقريبًا .
وأوضح دي مايو أن هذا يعد أمرًا طبيعيًا يأتي نتيجة الغضب والمعاناة وعدم اليقين، مشيرًا إلى أنه يتعين على الحكومة الرد والاستماع، لكن قبل كل شيء، تحمل المسؤولية.
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