رئيس لبنان: نأمل أن تحمل الأيام المقبلة بداية لمعالجة الأزمات

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تطلعه أن تحمل الأيام المقبلة بدايات لمعالجة ما يعاني منه لبنان من أزمات في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.



قال الرئيس اللبناني – في رسالة تهنئة وجهها إلى اللبنانيين والمسلمين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف – إن ذكرى مولد النبي محمد، تحل هذه السنة في الوقت

الذي لا يزال لبنان يضمد جراحه الكثيرة التي حملتها الأشهر المنصرمة على وقع أزمات متعددة آخرها الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري.وأشار إلى أن اللبنانيين مدعوون جميعًا إلى الأمل في أن تأتي الأعياد المقبلة حاملة فرح نهوض البلاد من كبوتها، وقد توثقت عوامل الوحدة الوطنية بصورة أكبر في ظل وطن الحوار والتلاقي.



وأوشك تفاهم بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة مؤخرا، على إنجاز حكومة جديدة للبلاد برئاسة زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري، والذي كُلف قبل أسبوع بتولي رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، وذلك بعدما استقالت حكومة الدكتور حسان دياب على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.