سجلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفًا و717 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "كورونا" في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و581 ألفًا و693 إصابة.
83 منطقة روسية، مشيرًا إلى أنه كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات بواقع 4906 إصابات، تليها مدينة سان بطرسبورج بعدد 758 إصابة.
أوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في
الفيروس التاجي في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27 ألفًا و301 شخص.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 366 وفاة جديدة جراء
وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أن 14 ألفا و 740 شخصا تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و186 ألفا و41 شخصا .
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تُسجل 17 ألفًا و717 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.