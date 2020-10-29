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روسيا تُسجل 17 ألفًا و717 إصابة جديدة بكورونا

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 سجلت السلطات الصحية الروسية 17 ألفًا و717 إصابة جديدة بالفيروس التاجي "" في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و581 ألفًا و693 إصابة.


 أوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في

83 منطقة روسية، مشيرًا إلى أنه كان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات بواقع 4906 إصابات، تليها مدينة سان بطرسبورج بعدد 758 إصابة.


وأضاف البيان أنه تم تسجيل 366 وفاة جديدة جراء

الفيروس التاجي في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 27 ألفًا و301 شخص.


وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد أن 14 ألفا و 740 شخصا تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليون و186 ألفا و41 شخصا .

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