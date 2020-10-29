الفلبين تسجل 1761 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل ألف و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 376 ألفًا و935 إصابة.



وأوضحت الوزارة -حسبما أوردت صحيفة (فلبين ستار)- أن

740 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329 ألفًا و848 متعافيًا، بحيث تشكل نسبة الشفاء 88% من إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد.



وبحسب وزارة الصحة، توفي 33 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 7 آلاف و147 وفاة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة كويزون سجلت أعلى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس، تليها ريزال وكالوكان ودافاو ولاجونا.