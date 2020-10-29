ارتفاع عدد قتلى “الهجوم الإرهابي” في مدينة نيس الفرنسية إلى 3 أشخاص

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن عدد القتلى ضحايا اعتداء الخميس في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، قد ارتفع إلى ثلاثة أشخاص. ونقلت “رويترز” تصريحا لوزير الداخلية الفرنسية، يؤكد فيه، “وجود عملية أمنية جارية في مدينة نيس”. وفي وقت سابق كتبت الشرطة الفرنسية على تويتر: “مقتل شخص وجرح آخر في هجوم بالسكين في مدينة نيس جنوبي فرنسا والشرطة تعتقل المعتدي”. قبل أن تؤكد في تغريدة أخرى مقتل شخصين جراء الهجوم في واقعة وصفها رئيس بلدية المدينة “بالعمل الإرهابي”.

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