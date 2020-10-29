ملحمة فنية جديدة في ذكرى المسيرة الخضراء

يشارك فنانون مغاربة وعرب، في عمل فني جديد، بعنوان “مسيرة فتح الخضراء” في نسختها الثانية، التي تصدر تزامنا مع ذكرى المسيرة الخضراء في 6 نونبر المقبل.
ويشارك في الملحمة التي ينتجها المصري عادل سعد، فاطمة تيحيحيت، ورشيدة طلال، وعبد العالي أنور، وجوليا المغربية، وعز الدين كسوس، والفنان اللبناني داني نور.
وتكلف بكتابة كلمات الأوبريت كل من الشريفة وعصام وهبي، فيما أشرف على الألحان عصام وهبي، والتوزيع لهشام بلمين، وإخراج الكليب تم تحت إشراف وائل بن عبو.
وتتغنى الملحمة المذكورة بذكرى المسيرة الخضراء،بحضور أنواع مختلفة من الموسيقى المغربي، علما أن الكليب صور قبل أيام بحي الأحباس بالبيضاء.
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