واشنطن تحذر رعاياها بالإمارات من هجمات إرهابية محتملة

حذرت السفارة الأمريكية بالإمارات، رعاياها من احتمال استهداف جماعات إرهابية للأمريكيين ومصالح واشنطن في الخليج.
وجاء ذلك في بيان للسفارة نشر على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء.
وطالبت السفارة الأمريكيين في الإمارات باتخاذ “أقصى درجات الحذر” على خلفية تهديدات عالمية من وقوع هجمات إرهابية، بينها استهداف جماعات إرهابية لمواطنين أمريكيين ومصالح الولايات المتحدة في الخليج وشبه الجزيرة العربية.
وذكر البيان أنّ الجماعات الإرهابية “مستمرة في التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف غربية، سواء من خلال الهجمات الانتحارية، الاغتيالات، الخطف، والتفجير”.
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