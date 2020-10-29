طقس اليوم الخميس.. سحب منخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتشكل سحب منخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، إضافة إلى الواجهة المتوسطية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية و ذلك خلال الصباح و الليل.

وستهب زوابع رملية فوق شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، وستكون السماء غائمة جزئيا بالأطلس الكبير وبالأقاليم الجنوبية فيما ستكون الأجواء مشمسة نسبيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبشمال الأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و06 درجات بمرتفعات الأطلس و الريف، وما بين 08 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و16 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سوس والسواحل والسهول الوسطى. وستكون ما بين 15 و21 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 29 و35 درجة بكل من منطقة سوس ووسط البلاد وبالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 25 و30 درجة بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.