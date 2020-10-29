السلطات الالمانية تقرر فرض تدابير صارمة لمدة أربعة أسابيع لاحتواء كورونا

الخميس 29 أكتوبر 2020

قررت السلطات الالمانية ،فرض تدابير صارمة لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من الاثنين القادم، لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها إغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والترفيهية والثقافية.



وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي "إن التدابير الصارمة والصعبة المتخذة تهدف الى كبح وتيرة تفشي الفيروس السريعة للغاية ويجب أن نتحرك الان من أجل تجنب العودة إلى حالة الطوارئ الصحية".

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واضافت ميركل " أن القواعد الجديدة ستطبّق على مستوى البلاد بعد التوصل لاتفاق بهذا الشأن خلال اجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات الألمانية، على أن يعقد اجتماع ثان بعد أسبوعين للوقوف على مدى فاعلية التدابير وتعديلها إذا ما اقتضت الضرورة"..متمنية احتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا في ألمانيا.

واشارت ميركل الى رصد مساعدات تصل إلى عشرة مليارات يورو لتمكين الاقتصاد من امتصاص الصدمة جراء فيروس كورونا.

وسجلت المانيا مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في اعداد الاصابات بالفيروس ،حيث سجلت 10 آلاف حالة، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 14964 إصابة امس الأربعاء.