شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اربعة فلسطينيين من بيت لحم والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس ، أربعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال ،محمد الخطيب وأنور أحمد الفقيه وخليل قاسم الشيخ من قرية مراح رباح، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال طارق موسى عبيات من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم .

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