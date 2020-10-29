شكرا لقرائتكم خبر عن الصين :تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 اعلنت الصين ،اليوم الخميس، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الاجمالي للاصابات في بر الصين الرئيسي 85915 حالة.

واوضحت اللجنة الصحة الوطنية الصينية في بيان لها ، ان من بين الاصابات الجديدة 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج .

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