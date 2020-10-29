شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بلبنان والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 قتل شخص وأصيب 3 آخرون، الخميس، جراء إطلاق مجهول النار على أحد المحال التجارية بمنطقة الدكوانة شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.

Advertisements ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مجهولا أطلق الثالثة فجرا النار من سيارته على محل في الدكوانة (44 كم شرق بيروت)، مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عاما)، وثلاثة جرحى. وبينما لم تعط مزيدا من التفاصيل حول ماهية الحادث، قالت إن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

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