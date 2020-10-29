شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الإمارات يهنئون رئيس التشيك باليوم الوطني والان مع التفاصيل

الخميس 29 أكتوبر 2020 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

Advertisements كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ميلوش زيمان. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أندرية بابيش رئيس وزراء جمهورية التشيك.

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