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شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة والان مع التفاصيل
الخميس 29 أكتوبر 2020
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل 16 ألفا و774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الجائحة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس حتى الآن 481 ألفا و13 حالة.
وقال المعهد إنه تم تسجيل 89 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 آلاف و272 حالة.
ويأتي ارتفاع حالات الاصابة في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أمس الأربعاء على فرض قيود واسعة النطاق خلال شهر نوفمبر المقبل لاحتواء تفشي الفيروس.
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