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بومبيو يهاجم الصين بسبب «مسلمي الويغور»

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هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس الصين ، ووصف معاملتها لمسلمي الويغور بأنها أكبر تهديد للحرية الدينية.

جاء ذلك في كلمة له أمام جناح الشباب في منظمة نهضة العلماء، وهي أكبر منظمة للمسلمين في إندونيسيا.

وحث بومبيو، الذي يزور أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان في إطار جولة إقليمية لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية، الإندونيسيين على البحث عن الحقائق فيما يتعلق بمعاملة مسلمي الويغور في إقليم شينجيانغ بالصين.

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