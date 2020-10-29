شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تمدد قيود كورونا شهرا إضافيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس البيروفي مارتين فيزكارا الأربعاء عن تمديد القيود المرتبطة بمواجهة تفشي فيروس كورونا لمدة شهر إضافي حتى نهاية نوفمبر.

وتشمل التدابير حظرا للتجمعات العامة وحظر التجوال ليلا وبعض القيود على التحركات.

وسجلت بيرو حتى الآن أكثر من 890 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 34 ألف وفاة، لكن معدل الإصابات الجديدة تباطأ مؤخرا.

ودعت وزيرة الصحة بيلار مازيتي المواطنين إلى البقاء في المنازل أثناء احتفالات "الهالوين" وغيرها من الاحتفالات القادمة.