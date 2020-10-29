شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن حظر تجوال وتغلق المدارس ودور العبادة والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل
وقررت الحكومة تعليق الدروس في المدارس حتى يوم الثامن نوفمبر، وإيقاف الدروس الحضورية في الجامعات لمدة أسبوعين، ومنع كافة التظاهرات، بدءا من يوم غد الجمعة وحتى 15 نوفمبر.
كما حظرت الحكومة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، ومنع التنقل بين الولايات إلا للحالات الاستثنائية، وتعليق الصلاة في المساجد والفضاءات الدينية حتى منتصف نوفمبر، وغلق المطاعم والمقاهي منذ الساعة الرابعة عصرا.
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